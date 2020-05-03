Yavruları ölen köpeğin, yeni doğmuş kediye anne şefkati

Yavruları ölen köpeğin, yeni doğmuş kediye anne şefkati Sokakta bulduğu yavru kediyi ağzıyla tutup kulübesine götürdü, temizleyip emzirdi Antalya'da 4 yıl önce yavrularını kaybeden dişi köpek, sokakta bulduğu yavru kediyi sahiplendi.

Yavruları ölen köpeğin, yeni doğmuş kediye anne şefkati

Sokakta bulduğu yavru kediyi ağzıyla tutup kulübesine götürdü, temizleyip emzirdi

ANTALYA - Antalya'da 4 yıl önce yavrularını kaybeden dişi köpek, sokakta bulduğu yavru kediyi sahiplendi. Kediyi ağzıyla kulübesine götüren köpek, onu emzirerek annelik yapıyor.

Demre'de yaşayan Furkan Gümrü'ye ait Pointer cinsi köpek 4 yıl önce 2 yavrusunu karnındayken kaybetti. Ölü yavrular sezeryenle anne köpeğin karnından alındı. Hayatta kalan köpek bir daha ise anne olamadı. Geçtiğimiz gün sahibi Gümrü'nün dışarda gezdirmeye çıktığı köpek, sokakta yeni doğmuş yavru kediyi tek başına görünce yanına gitti. Yavru kediyi ağzına alan köpek, daha sonra onu kulübesine götürerek temizledi. Annelik yaptığı yavru kediyse köpeği emzirmeye başladı.

"Sağlık durumu çok iyi"

Olayı anlatan köpeğin sahibi Furkan Gümrü, "4 yıl önce köpeğimin yavruları öldü. Kendi köpeğimle birlikte sokakta gezerken bu yavru kediyi bulduk. Kediyi kendi yavrusuymuş gibi ağzıyla kulübesine kadar taşıyarak getirdi. O günden itibaren kediyi emziriyor ve sağlık durumu çok iyi." dedi.

Kaynak: İHA