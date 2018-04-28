Yavru Köpek Hırsızlığı Kamerada

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 kişinin bir evin balkonuna girerek yavru köpeği çaldığı anlar, evin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi'nde Selahattin Kara'ya ait evin balkonuna giren 3 kişi, buradaki 2 yavru köpekten birini alarak olay yerinden kaçtı.

Balkondaki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis, hırsızlık yapan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin cinsinin "golden retriever" olduğunu, daha önce 7 yavru köpeği güvenilir ailelere verdiğini söyledi.

Kalan iki yavru köpeği de başka ailelere verdiğini ancak bir süre daha annelerinin yanında kalmaları gerektiğini anlatan Kara, "Görüntülerde gece saat 23.00 sıralarında bir kişi çalınan yavru köpeğin annesini seviyor, başka biri de yavru köpeği balkona girerek alıyor ve kaçıyor. Bu esnada 3'ncü bir kişi daha var o da etrafı gözetliyor." diye konuştu.