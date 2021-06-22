Yavru köpeği çuvala koyup, ağzını sıkı sıkıya bağladılar
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Yavru köpeği çuvala koyup, ağzını sıkı sıkıya bağladılar

Yavru köpeği çuvala koyup, ağzını sıkı sıkıya bağladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çal ilçesinde, içine yavru köpeği koydukları çuvalın ağzını sıkı sıkıya bağlayan vicdansızlar, yürekleri sızlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, içine yavru köpeği koydukları çuvalın ağzını sıkı sıkıya bağlayan vicdansızlar, yürekleri sızlattı. Mesai çıkışı yolda giderken hareket eden çuvalı görüp önce korkan iki kadın belediye çalışanı, yavru köpeği ölümden kurtardı.

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen olay "insanlık ölmüş" dedirtti. Çal Belediyesinde görevli Emine Yılmaz ve Derya Kızıltaş, mesai bitimi evlerine gitmek için yola çıktı. İki kadın, eski belediye binasının yanından geçerken köşede bir kömür çuvalının hareket ettiğini fark etti. Bir anda korkan kadın personeller, ilk şoku atlattıktan sonra kömür çuvalının içerisinden ses geldiğini de duyunca müdahale etti. Ağzı açılmayacak şekilde sıkı sıkı bağlanan kömür çuvalının açılması için çevreden bir makas bulundu. Daha sonra kömür çuvalının ucundan dikkatli bir şekilde kesince, ne kadar süredir içeride olduğu bilinmeyen yavru köpek nefes almak için başını dışarıya çıkardı.

ÇUVALDAN KURTULUNCA OYNAMAYA BAŞLADI

Karşılaştıkları bu manzara karşısında ikinci şoku yaşayan kadın personeller, hemen köpeğin başını tuttu ve çuvalı ikiye ayırarak sevimli yavru köpeği dışarıya çıkardı. Bunu oyun sanacak kadar küçük olan sevimli köpek, çuvaldan çıkar çıkmaz sağa sola koşmaya başladı. Emine Yılmaz ve Derya Kızıltaş ilk olarak köpeğe su verdi. Daha sonra karnını doyurması için süt ve bisküvi verdi. Minik köpeğin sevimli ve şirin hareketleri çevrede bulunan herkesi tebessüm ettirdi.

Emine Yılmaz ve Derya Kızıltaş hayatlarını kurtardıkları yavru köpeğin iyice kendisine gelmesini bekledi. Karnı da doyan sevimli köpek hayatlarını kurtaran iki kadın personelin yanına giderek adeta teşekkür etti. Bu sevimlilik karşısında dayanamayan Derya Kızıltaş, hayatını kurtardığı yavru köpeği sahiplendi ve evine götürdü. Yavru bir köpeği kömür çuvalının içerisine koyarak ölüme atan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

(Mehmet Barlas - Murat Kocabaş/ İHA)

Yavru köpeği çuvala koyup, ağzını sıkı sıkıya bağladılar
Yavru köpeği çuvala koyup, ağzını sıkı sıkıya bağladılar
Yavru köpeği çuvala koyup, ağzını sıkı sıkıya bağladılar
Yavru köpeği çuvala koyup, ağzını sıkı sıkıya bağladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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