Yavru Karacalara İstanbul'da Bakılacak

Giresun kırsalında Mayın ve Haziran aylarında fındık bahçelerinde vatandaşlar tarafından bulunan yavru karacalar, 3 aylık bakımlarının ardından İstanbul Polonezköy Geyik/Karaca Üretme İstasyonuna nakledildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü ekipleri ve veteriner hekim eşliğinde bakımları yapılan 8 yavru karaca tabii ortamda devam etmeleri için İstanbul'dan gelen DKMP Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından alınarak Polonezköy Geyik/Karaca Üretme İstasyonuna nakledildi. - GİRESUN