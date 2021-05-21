Yavaşlayan araçtan inerken ayağı ezildi
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Yavaşlayan araçtan inerken ayağı ezildi

Yavaşlayan araçtan inerken ayağı ezildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir bayan araçtan inmeye çalıştığı sırada, dengesini kaybederek araçtan düştü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir bayan araçtan inmeye çalıştığı sırada, dengesini kaybederek araçtan düştü. Düşme sonrası ayakları ezilen bayan tedavi altına alındı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cenaze evine geldiği öğrenilen Asuman Ö. (49) isimli bayan, yavaşlayan araçtan hızlıca inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek araçtan düştü. Bu sırada aracın tekerlekleri kadının ayaklarının üzerinden geçti. Olay sırasında yaralanan bayana ilk olarak çevredekiler müdahale ederken, kazanın yaşandığı yere çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Ayaklarından yaralanan bayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ORDU

Yavaşlayan araçtan inerken ayağı ezildi
Yavaşlayan araçtan inerken ayağı ezildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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