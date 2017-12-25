Yavaş, "Biz Vatandaşımız Üşümesin İstedik, Ömer Bey Bizi Şov Yapmakla Suçladı"

Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin önünde yer alması gereken otobüs durağı eksikliği tamamlanamayınca devreye Umurbey Belediyesi girdi.



Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, vatandaşların mağdur olmaması için belediyeye ait yolcu otobüsünü hastanenin önüne gönderdi. Araç görevlileri astıkları pankartla hastane önüne durak yapılıncaya kadar otobüsün durak olarak hizmet vereceğini belirtti. 'Durak Otobüsü' kullanan vatandaşlara sıcak çay ve kahve ikramı yapıldı.



Yaşanan bu durum üzerine Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan'ın otobüsün yol üzerinden kaldırılması için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine şikayette bulundu. Daha sonra bölgeye polis ekipleri ile birlikte gelen Başkan Mutan, otobüsün yol üzerinden kaldırılması talimatını verdi. Önce kepçeyle çekilerek götürülmesi planlanan araç, daha sonra Kepez Belediyesi görevlilerince çalıştırılıp yürütülerek götürüldü.



Olayların ardından açıklama yapan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan'ın kendilerini şov yapmakla suçladığını belirterek, "Biz vatandaşımız üşümesin istedik, Ömer bey bizi şov yapmakla suçladı. Burada yeni hastanede bir durak eksikliği var. CHP'li iki belediyemiz buraya bir durak yapamadı. Bende bir hasta ziyareti için hastaneye gelmiştim. Havanın kar yağışlı olmasının da etkisiyle halkımızın burada otobüs beklerken resmen donduğunu gördüm. Belediye görevlilerimizi arayıp yolcu otobüsümüzün buraya getirilmesini, içinin sıcak tutulmasını ve vatandaşlarımızın üşütülmemesini istedim. Otobüsümüz buraya geldi. Ancak Sayın Başkan Ömer Faruk Mutan aracımızı buradan alıp çektirip götürttü. Şuanda aracımızın nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu bir şov değildi. Nasıl böyle düşünüyorlar anlamış değilim. Yaşanan olay zaten buradaki vatandaşların yaptığı sosyal medya canlı yayınlarıyla da izlendi. Neyin ne olduğu apaçık ortadadır" dedi. - ÇANAKKALE