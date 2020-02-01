Yatak pozunu paylaşan Şeyma Subaşı'nın yapığı photoshop dikkatlerden kaçmadı
Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Şeyma Subaşı, son olarak yatakta ayıcıklarla çektiği bir fotoğrafını paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları iç çamaşırsız paylaşım yapan Subaşı'nın kolunu photoshop ile incelttiğini fark etti.
Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yatakta uzanırken çektiği iç çamaşırsız fotoğrafını paylaşarak altına "Günaydın" notunu düştü. Her paylaşımı olay olan Subaşı'nın bu paylaşımındaki photoshop detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı.
KOLUNA PHOTOSHOP MU YAPTI?
Geçtiğimiz haftalarda büyük bir hevesle açtığı kafesini kapatan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Subaşı, iç çamaşırsız bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerine "Günaydın" dedi. Kolunun bir kısmının oldukça inceldiği görülen Subaşı'ya takipçileri 'O kolun hali ne?' diye sordu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, zamanının büyük bir kısmını sağlıklı yaşamak ve spor yapmak için harcayan Subaşı'nın fotoğrafta photoshop yaptığını iddia etti.
KAFESİNİ KAPATTI
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde kendisine sağlıklı yiyeceklerin satıldığı bir kafe açan Şeyma Subaşı, kendi YouTube kanalından açıklama yaparak 'Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar' demişti. Kafesini kapatacağını duyuran Subaşı, geçtiğimiz günlerde dükkanındaki malzemeleri elinden çıkartarak kepenklerini kapattı.
ACUN'UN YENİ İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU
Önceki gün bir markayla yaptığı işbirliğinin tanıtım gecesine katılan Şeyma Subaşı, eski eşi Acn Ilıcalı'nın 20 yaşındaki yeni kız arkadaşı için "O konu hakkında yorum yapmayayım. Çok küçük ama galiba" demişti.
Haber Videosu: Yatak pozunu paylaşan Şeyma Subaşı'nın yapığı photoshop dikkatlerden kaçmadı
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YEMEK''Le ARAM BU ARALAR YOK. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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soyundukça reklam oluyolar. ailecemi böylelerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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arkadaş şeymanın iç çamaşırsız fotoğrafı diyorsunuz üzerindeki sütyen ne o zamanCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Sütyen değil la o, kombinezon.1 Yayından Kaldır
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görmeden inanmanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben daha güzelimCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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SAKARYALI HATUN teşrif ettilermi acabaYayından Kaldır
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Naber Zühtü kardeş, selamlar, hayırlı günler.Yayından Kaldır
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Evet Avni kardeş, yine erkenciyim. Selamlar dostum! Hayırlı günler.1 Yayından Kaldır
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Herkes burdaysa haydi başlayalımYayından Kaldır