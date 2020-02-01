: Yatak pozunu paylaşan Şeyma Subaşı'nın yapığı photoshop dikkatlerden kaçmadı

01.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:32

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yatakta uzanırken çektiği iç çamaşırsız fotoğrafını paylaşarak altına "Günaydın" notunu düştü. Her paylaşımı olay olan Subaşı'nın bu paylaşımındaki photoshop detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

KOLUNA PHOTOSHOP MU YAPTI?

Geçtiğimiz haftalarda büyük bir hevesle açtığı kafesini kapatan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Subaşı, iç çamaşırsız bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerine "Günaydın" dedi. Kolunun bir kısmının oldukça inceldiği görülen Subaşı'ya takipçileri 'O kolun hali ne?' diye sordu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, zamanının büyük bir kısmını sağlıklı yaşamak ve spor yapmak için harcayan Subaşı'nın fotoğrafta photoshop yaptığını iddia etti.

KAFESİNİ KAPATTI

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde kendisine sağlıklı yiyeceklerin satıldığı bir kafe açan Şeyma Subaşı, kendi YouTube kanalından açıklama yaparak 'Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar' demişti. Kafesini kapatacağını duyuran Subaşı, geçtiğimiz günlerde dükkanındaki malzemeleri elinden çıkartarak kepenklerini kapattı.

ACUN'UN YENİ İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Önceki gün bir markayla yaptığı işbirliğinin tanıtım gecesine katılan Şeyma Subaşı, eski eşi Acn Ilıcalı'nın 20 yaşındaki yeni kız arkadaşı için "O konu hakkında yorum yapmayayım. Çok küçük ama galiba" demişti.

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