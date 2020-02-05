Yasmin Erbil, iç çamaşırsız yatak pozuyla yine adından söz ettirdi

05.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:41

Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda tedavi gören ve taburcu edildikten sonra yeniden hastaneye kaldırılan komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi.

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Yurt dışında eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönen ve sonrasında kısa bir süre magazin programı sunuculuğu yapan Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Verdiği cesur pozlarla her daim gündemde olan Erbil, bu sefer de yatakta çektiği bir fotoğrafını paylaştı.

GÖĞÜS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Dün akşam uyku öncesinde çektiği bir kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Yasmin, bu görüntünün üzerine "Hastayız diye ölelim mi?" notunu düştü. Yasmin Erbil'in iç çamaşırsız çektiği fotoğraftaki göğüs detayı ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.