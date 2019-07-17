Yaşlılık akımına uyan Ferhat Göçer, görüntüsüyle herkesi şaşırttı

Sosyal medyada kısa sürede yayılan yaşlılık akımına ünlü isimlerde dahil olmaya devam ediyor. Cem Yılmaz, Defne Samyeli, Şahan Gökbakar ve Ahmet Kural'ın dahil olduğu akıma ünlü şarkıcı Ferhat Göçer de dahil oldu.

"ÖLMEZ SAĞ KALIRSAK KONSERE BEKLİYORUM"

Instagram'da hızla yayılan akıma dahil olan Ferhat Göçer, filtreli görüntüsüyle görenleri şaşkına uğrattı. Efektle bambaşka biri olan Göçer, o görüntüsünü "Dostlar... 2 Ağustos Cuma... Ölmez sağ kalırsak Harbiye konserime bekliyorum..." notuyla paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü şarkıcının yaşlılık hali takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı 'Hala yakışıklı olacaksınız', 'Demek ki sevimli tonton bir ihtiyar olacaksınız' derken bir kısımda 'Ferhat bey bu kişi siz misiniz?', 'Siz hiç yaşlanmayın' yorumunu yaptı.