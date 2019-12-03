Yaşlı kadının evindeki televizyon aniden alev aldı, canını zor kurtardı!
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Yaşlı kadının evindeki televizyon aniden alev aldı, canını zor kurtardı!

Düzce'de 90 yaşındaki Cemile Kocaoğlu'nun seyrettiği televizyonun alev almasıyla korku dolu anlar yaşandı. Komşuları tarafından kurtarılan yaşlı kadın tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

03.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:35
Yaşlı kadının evindeki televizyon aniden alev aldı, canını zor kurtardı!

'de, 90 yaşındaki Cemile Kocaoğlu'nun evindeki televizyon aniden alev aldı. Yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen Kocaoğlu, komşuları tarafından kurtarıldı.

DUMANDAN ETKİLENDİ

Düzce Dedeler Mahallesi 5291 Sokak'taki evinde tek başına yaşayan Cemile Kocaoğlu, öğle saatlerinde seyrettiği televizyonun alev almasıyla korku dolu anlar yaşadı. Yaşlı kadın yangına müdahale etmek isteyince dumandan etkilendi. Dumanları görerek eve giren komşuları Cemile Kocaoğlu'nu dışarı çıkardı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Cemile Kocaoğlu'na müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ise yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Cemile Kocaoğlu tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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: Yaşlı kadının evindeki televizyon aniden alev aldı, canını zor kurtardı!
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