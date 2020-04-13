Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı Çorum'da yaşayan ve 87 yaşındaki yaşlı adam, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamıyor. Durum böyle olunca bahçesindeki ıspanakların toplanması için polisten yardım isteyen vatandaşın bu isteği, ekipler tarafından geri çevrilmedi.

Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu, koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamıyor. Eski evinin bahçesine ektiği ıspanakları toplamasını isteyen Yaylaoğlu, dışarı çıkamayınca polis ekiplerinden yardım istedi. Yaşlı adamın isteğini kırmayan polis ekipleri bahçeye girerek ıspanak topladı.

ISPANAKLARI İÇİN 155'İ ARADI

Kargı İlçesinde yaşayan 87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu eski evinin bahçesine ektiği ıspanakları toplamak istedi. Ancak koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma sınırlaması getirildiği için evinden dışarı çıkamadı. 155 Polis İmdat hattını arayan Abdullah amca, eski evinin bahçesinde bulunan ıspanakları toplaması için polislerden yardım istedi.

ADRESİ ALAN EKİPLER ISPANAK TOPLAMAYA GİTTİ

Bunun üzerine Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı asayiş ekipleri Abdullah Yaylaoğlu'nun evine gelerek yaşlı adamın evinin anahtarını ve adresini alarak ıspanakları toplamaya gitti. Bahçede bulunan ıspanakları toplayan polis ekipleri topladıkları ıspanakları Abdullah amcaya götürdüler. Kurallara uyduğu için teşekkür ederek Yaylaoğlu'na teşekkür eden polis ekipleri, herhangi bir ihtiyacı olduğunda 155 polis hattını aramasını istediler.

''ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN''

İsteğini yerine getiren polis ekiplerine teşekkür eden 87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu ise; "Allah devletimizden razı olsun. 87 yaşındayım. Yasak nedeniyle dışarı çıkamadım. Çok sağ olun" diyerek polislere teşekkür etti.

Kaynak: İHA