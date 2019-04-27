Ayağı Burkulunca Yola Düşen Yaşlı Adamın Mucizevi Kurtuluşu Kameralara Yansıdı
Çorum'da yürüdüğü sırada ayağının burkulması sonucu yola düşen yaşlı adam, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölümün teğet geçtiği anları kameralar saniye saniye kaydetti.
Çorum'da yürüdüğü sırada ayağının burkulması sonucu yola düşen yaşlı adam ölümden döndü. Yere düştükten sonra yaralanan yaşlı adam tedavi altına alınırken mucizevi kurtuluşu ise kameralara yansıdı.
OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDU
Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 87 yaşındaki Ali Yıldırım yolda yürüdüğü sırada bir anda ayağı kaydı. Yere düşen talihsiz adam o anda yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralanan Yıldırım, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İşte korku dolu o anlardan görüntüler;
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
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RAHMETLİ DEDEMSE SON ZAMANLARINDA BÖYLE ZOR YÜRÜRDÜ. . ARADA DÜŞÜYORDU YOLARDA. . DEDE ÇIKMA DIŞARI GEZME DERDİK. . İYİ KALPLİYDİ AMA AKSİ İNAT ADAMDI GİDERDİ. . . KISACASI YAŞLI İNSANLAR SENİ BENİ DİNLEMEZ. . ŞİMDİ BU AMCA YARIN YİNE GEZMEYE ÇIKACAK, AKILLANMAZ YANİ BOŞVERİN. . İNŞ BİRİNİN BAŞINI YAKMAZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sürücü arkadaşlar bu gün o amca yarın sizin babanız onun icin yaşlı ve cocuklara en üst düzeyde dikkat lütfenCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu görüntüde gördüğüm adam zaten yürümekten aciz durumda. Bu kadar Düşüp kafası tekerin altında kalsa birde sürücünün başını yakacak hapis yatacak belki, birde bu halde gezerken umursamayan ailesi para için adama çökecek şikayetçi olmayız para ver diye uğraş dur.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır