Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"
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Yasemin Özilhan, Mucize, TV, Magazin, Haber

Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"

Yasemin Özilhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla takipçilerini şaşırttı. Ünlü oyuncunun sırt kemiğine takılan takipçileri, "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" yorumunu yaptı.

23.04.2020 22:53 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:59
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı!

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisine "Ela" karakteri ile konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım takipçilerini şaşırttı.

"BU HANGİ SEVİYE ZAYIFLIKTAN SONRA OLUYOR?"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, son paylaştığı fotoğrafla yine çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun takipçileri, Özilhan'ın sırt kemiğine takıldı. Özilhan'ın fotoğrafına "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" yorumları yapıldı.

Öte yandan, Yasemin Özilhan'ın söz konusu paylaşımı iki saat içinde 55 binden fazla beğeni aldı.

Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?'

İşte o yorumlardan bazıları:

- Sırt kemiğine odaklananlar

- O ne ki neden öyle çok korktum, normal mi?

- Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?

- Ne kadar zayıflamışsın dikkat et güzel insan

Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?'
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?'
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