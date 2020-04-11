"Yaşasın özgürlük" diyerek sokağa çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi Sokağa çıkma yasağı ile ilgili denetimler kapsam dahilindeki şehirlerde devam ediyor. Şanlıurfa'da polis ekipleri, ''Yaşasın Özgürlük'' diyerek sokağa çıkan iki vatandaşa 3 bin 150 TL para cezası kesti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar gece yarısında kadar 31 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kentlerden biri olan Şanlıurfa'da polis, yasağa uymayanlara göz açtırmıyor. "Yaşasın özgürlük" diyerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki şahsa, polis tarafından 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kişiye para cezası kesildi. Polis tarafından Yusufpaşa Mahallesinde yakalanan şahıslar, cezaların kesildiği Atatürk Bulvarındaki uygulama noktasına götürüldü. Polis tarafından götürülen şahıslardan biri parmak işareti yaparak "Yaşasın Özgürlük" diye bağırdı. Burada üstleri aranan ve kimlik bilgileri sorgulanan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 Türk Lirası idari para cezası kesildi. Şahısların ceza kesmemeleri için polise direnmeye çalıştıkları gözlendi. Polis ekipleri ceza kestikleri şahıslara 12 Nisan saat 24: 00'a kadar dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA