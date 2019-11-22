Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak
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Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak

Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacakİSTANBUL - Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

22.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:19
Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak

, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak

İSTANBUL - Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın cenaze töreni belli oldu. Askeri törenin ardından Büyükanıt'ın Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Selimiye Camii'de kılınacak cenaze namazı ile Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak
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