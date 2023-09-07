Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Zonguldak'ta bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çatalağzı beldesinde yaşandı. Enver A.'ya ait evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen yangında alevler etrafı sardı. Ekiplerin çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışması yapıldı. - ZONGULDAK