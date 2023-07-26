Zonguldak'ta 49 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Salih Atlazoğlu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan Salih Atlazoğlu, babasından kalma sandığıyla 49 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor.

İki çocuk ve iki torun sahibi 57 yaşındaki Salih Atlazoğlu, küçükken harçlığını çıkarıp ailesine maddi destek sağlamak amacıyla babasından kalan sandıkla ayakkabı boyacılığına başladı. 8 yaşında evine ekmek götürmeye başlayan Atlazoğlu, işini elinden geldiğince sürdürmeyi istiyor.

Atlazoğlu, AA muhabirine, okula hiç gitmediğini ve özlemini duyduğu okulu görmeden ayakkabı boyacılığına başladığını söyledi.

Daha sonra kendine belirlediği köşede çalışmaya başladığını belirten Atlazoğlu, hayatı boyunca tek mesleğinin ayakkabı boyacılığı olduğunu anlattı.

Atlazoğlu, işini severek yaptığını dile getirerek, "1980'de ailemle Karadeniz Ereğli'ye yerleştik. O dönem eski terminalde ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Terminal yeni yerine taşınınca İsmet İnönü Parkı'nda işime devam ettim." dedi.

Boya sandığının başına Türk bayrağı astığını ifade eden Atlazoğlu, "Bayrağımız sürekli burada kalır. Resmi bayramlarda da yanımdaki ağacın üzerine büyük bir bayrak daha asarım. Ülkemi çok seviyorum, bu beni mutlu ediyor. Onun için bana 'Bayraklı Boyacı' derler." şeklinde konuştu.

Atlazoğlu, kentin sokaklarında bu işi yaptığı için herkesi tanıdığını belirterek, sadece vatandaşların değil milletvekili, kaymakam, belediye başkanı, emniyet müdürü gibi devlet adamlarının da ayakkabısını boyadığını anlattı.

Bu meslekten kazandığı parayla engelli torununun ihtiyaçlarını giderdiğini söyleyen Atlazoğlu, "Boyacılık mesleğiyle hem evimi geçindiriyorum hem eşime destek oluyorum hem de torunlarıma bakıyorum. Devletimiz sağ olsun, yardım ediyor. Biz de biraz üzerine katıyoruz, bu şekilde geçinip gidiyoruz." ifadelerini kullandı.