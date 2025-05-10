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Yunuslar Amatör Balıkçının Teknesine Eşlik Etti

Yunuslar Amatör Balıkçının Teknesine Eşlik Etti
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize açılan amatör balıkçı Serkan Dönmez'in teknesine, 2 yunus uzun süre eşlik etti. Yunuslar, tekneyle denizde keyifli anlar yaşattı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denize açılan balıkçının teknesine, 2 yunus uzun süre eşlik etti.

Samandağ'da sabahın erken saatlerinde denize açılan amatör balıkçı Serkan Dönmez'in teknesine, bir süre sonra 2 yunus yaklaştı. Yunuslar, ilerleyen tekneye uzun süre eşlik etti. Zaman zaman su yüzeyinde zıplayan, zaman zaman tekneyle yarışan yunuslar, Serkan Dönmez tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bir süre tekneye eşlik eden yunusların güzel görüntüler oluşturdu. Serkan Dönmez, yunuslarla denizde yolculuk yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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