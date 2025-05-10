Yunuslar Amatör Balıkçının Teknesine Eşlik Etti

Samandağ'da sabahın erken saatlerinde denize açılan amatör balıkçı Serkan Dönmez'in teknesine, bir süre sonra 2 yunus yaklaştı. Yunuslar, ilerleyen tekneye uzun süre eşlik etti. Zaman zaman su yüzeyinde zıplayan, zaman zaman tekneyle yarışan yunuslar, Serkan Dönmez tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bir süre tekneye eşlik eden yunusların güzel görüntüler oluşturdu. Serkan Dönmez, yunuslarla denizde yolculuk yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam