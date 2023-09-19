Yozgat'ta okul çıkışında kaza: Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Yozgat'ta lise 2. sınıf öğrencisi Nazik Nur İbiş, okuldan evine dönerken ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçarken MOBESE kameraları sayesinde bulunup gözaltına alındı. Bölgedeki ikamet edenler ve işyeri sahipleri, son bir ay içinde üçüncü kez kaza olduğunu belirterek alt veya üst geçit yapılmasını talep etti.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat, Cemil Çiçek Bulvarı'nda okuldan çıkıp evine giden lise 2. Sınıf öğrencisi Nazik Nur İbiş (15), karşıya geçerken, ehliyeti olmayan 17 yaşındaki sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza yerinden kaçan sürücü E.B., MOBESE kameraları aracılığıyla bulunup gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre kaza dün akşam saat 15.40 sıralarında meydana geldi. Bilim Teknik Koleji 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nazik Nur İbiş, okulundan çıktı, Cemil Çiçek Bulvarı'ndan geçerek, evine giderken, bulvardan karşıya geçmek için yola indiğinde hızla gelen 38 ABC 430 plakalı araç kendisine çarptı. 17 yaşındaki E.B. isimli gencin kullandığı aracın çarptığı Nur İbiş, ağır yaralandı ve ambulansla Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise, olay yerinden durmadan hızla uzaklaştı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, kaza sonrasında kaçarak uzaklaşan beyaz otomobilin izine bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceleyerek ulaştı. Sürücünün 17 yaşındaki E.B. olduğu saptandı ve gözaltına alındı.

Nur İbiş, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak dün gece hayata veda etti.

BİR AYDA ÜÇÜNCÜ KAZA

Kazanın olduğu bölgede ikamet edenler ve işyeri sahipleri, bulvarda son bir ay içerisinde üçüncü kez kaza olduğunu hatırlatıp, bölgede alt veya üst geçit yapılması gerektiğine dikkat çekti.