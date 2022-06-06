Yılan, kendisine portakal ikram eden iyi niyetli vatandaşın elini fena kaptı - Haberler

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Yılan, kendisine portakal ikram eden iyi niyetli vatandaşın elini fena kaptı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Masasındaki yılana portakal ikram eden vatandaş, yılanın elini ısırması nedeniyle büyük bir acı çekti.

TikTok'ta paylaşılan bir videoda, masasının üzerinde yılan olan adamın yaptığı hareketler dikkat çekti. Yılana portakal ikram eden vatandaş, yılanın bu teklifi kabul etmeyip, üstüne elini ısırması nedeniyle büyük acı çekti.

FERYAT ETTİ

Eli ısırılan vatandaş, daha sonra acı içerisinde feryat etti. Bu sırada onları kameraya alanların da güldükleri duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Ütopik Yorumcu:

kAFAYI YEMİŞ MİLLET

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Hakan Aksa:

yılanla masaya oturan ısırılmayı göze almıştır

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