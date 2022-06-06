Yılan, kendisine portakal ikram eden iyi niyetli vatandaşın elini fena kaptı - Haberler

TikTok'ta paylaşılan bir videoda, masasının üzerinde yılan olan adamın yaptığı hareketler dikkat çekti. Yılana portakal ikram eden vatandaş, yılanın bu teklifi kabul etmeyip, üstüne elini ısırması nedeniyle büyük acı çekti.

FERYAT ETTİ

Eli ısırılan vatandaş, daha sonra acı içerisinde feryat etti. Bu sırada onları kameraya alanların da güldükleri duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı.