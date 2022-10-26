Yeni evin dış kapısından içeri girenler neye uğradığını şaşırdı: Abi bu ciddi mi?

Türkiye'de yeni yapılan bir evin dış kapısının arkasına hemen tuvalet yapılması sosyal medyada viral oldu. Videoya "Abi bu ciddi mi?" şeklinde yorumlar geldi.

Türkiye'de kiralık ve satlık ev fiyatlarının fırlamasının ardından yeni yapılan evlerin mimarileri de gündem olmaya başlandı. Daha önce çok dar evlerin gündeme gelmesinin ardından bu sefer bir ev, bambaşka bir durum nedeniyle gündeme geldi.

DIŞ KAPININ ARKASINDA TUVALET

Bir genç, evin yanlış mimarisini çektiği video ile gözler önüne serdi. Evin dış kapısından içeri girilmesinin ardından hemen bir adet lavabo ve klozet ile karşılaşıldığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Söz konusu videoya sosyal medyada yorum yağdı. Genç, "Eve tuvaletinizi yapmadan giremiyorsunuz" şeklinde esprili bir bakış açısı getirirken, sosyal medya kullanıcıları "Bir yanlışlık olmasın, abi bu ciddi mi?" yorumları yaptı.