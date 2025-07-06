Yaralı Kızıl Şahin Tedavi İçin Doğa Koruma Ekiplerine Teslim Edildi

Yaralı Kızıl Şahin Tedavi İçin Doğa Koruma Ekiplerine Teslim Edildi
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, vatandaşların ihbarı üzerine tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaralı şekilde bulunan kızıl şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir tarlada uçamayan ve yaralı olan kızıl şahin fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hayvanı bulunduğu yerden alıp emniyet müdürlüğüne getiren polis ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Kanadından yaralandığı belirlenen kızıl şahin tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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