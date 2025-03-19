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Yaptığı yardımı şova çeviren sözde fenomen büyük tepki çekti

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TikTok ünlüsü Mükremin Gezgin, ihtiyaç sahibi bir vatandaşa yaptığı yardım ettiği anları kayda alıp paylaştı. Gezgin, bu hareketiyle sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Yardımın amacının samimiyeti konusunda sorgulamalar yapıldı.

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, yaptığı yardımı sosyal medya hesabından paylaştı ve dikkatleri üzerine çekti. İhtiyaç sahibi bir vatandaşa yardım eden Gezgin, o anları kayda alarak takipçilerine sundu. Yardımın, sadece yardım edene değil, onu izleyenlere de bir mesaj verme amacı taşıması sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Yaptığı yardımı şova çeviren sözde fenomen büyük tepki çekti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıbbb yildiz:

zaten bunun da alınması lazım, gençler icin cok tehlikeli ve kötü örnek resmen medya copluğu bu adam

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Haber YorumlarıErsan Midilli:

tutuklayın böyle zibidileri çoluğumuz çocugumuz var

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Haber YorumlarıHarbi Yorumcu:

murat övünç bir bu iki yapılan iyilik gizli olur

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Haber Yorumlarıolgunakyz3:

gösteriş falan sizde yapında videoya çekip atın yeter ki yapın ama

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ya bu kendisi açın biri zaten ne yardımı

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