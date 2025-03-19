Yaptığı yardımı şova çeviren sözde fenomen büyük tepki çekti

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, yaptığı yardımı sosyal medya hesabından paylaştı ve dikkatleri üzerine çekti. İhtiyaç sahibi bir vatandaşa yardım eden Gezgin, o anları kayda alarak takipçilerine sundu. Yardımın, sadece yardım edene değil, onu izleyenlere de bir mesaj verme amacı taşıması sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.