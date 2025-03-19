Yaptığı yardımı şova çeviren sözde fenomen büyük tepki çekti
TikTok ünlüsü Mükremin Gezgin, ihtiyaç sahibi bir vatandaşa yaptığı yardım ettiği anları kayda alıp paylaştı. Gezgin, bu hareketiyle sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Yardımın amacının samimiyeti konusunda sorgulamalar yapıldı.
TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, yaptığı yardımı sosyal medya hesabından paylaştı ve dikkatleri üzerine çekti. İhtiyaç sahibi bir vatandaşa yardım eden Gezgin, o anları kayda alarak takipçilerine sundu. Yardımın, sadece yardım edene değil, onu izleyenlere de bir mesaj verme amacı taşıması sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.