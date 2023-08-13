Yalova'da Yaban Domuzu Sürüsü Yerleşim Yerlerine İndi

Yalova'da, Elmalık köyünde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, yaban domuzu sürüsünün yerleşim yerlerine indiği görülüyor. Sürünün yiyecek bulmak için indiği düşünülüyor.

YALOVA'da, yerleşim yerlerine inen yaban domuzu sürüsü güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntüler, 9 Ağustos'ta saat 05.00 sıralarında Elmalık köyünde kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, aralarında yavruların da olduğu yaban domuzu sürüsünün, sokakta ilerlediği görülüyor. Sürünün, yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine indiği değerlendiriliyor. (DHA)