Yalova'da Su Altında Evlilik Teklifi

Yalova'da Kenan Esen (27), kız arkadaşına su altında evlilik teklifinde bulundu. İlk kez dalış yapmanın tedirginliği ile suyun altına inen Feyza Ünal'ın (24), dalgıçların açtığı 'Benimle evlenir misin?' pankartını gördüğünde yaşadığı şaşkınlık su altı kamerasına yansıdı. Feyza Ünal'ın 'Evet' yanıtının ardından çift, dünyaevine girmek için ilk adımı atıp nişanlandı.

YALOVA'da Kenan Esen (27), kız arkadaşına su altında evlilik teklifinde bulundu. İlk kez dalış yapmanın tedirginliği ile suyun altına inen Feyza Ünal'ın (24), dalgıçların açtığı 'Benimle evlenir misin?' pankartını gördüğünde yaşadığı şaşkınlık su altı kamerasına yansıdı.

Bir giyim mağazasında yönetici olan Kenan Esen, 2 yıldır birlikte olduğu Feyza Ünal'la evlilik kararı aldı. Teklifin sıra dışı olmasını isteyen Esen, su altındaki evlilik teklifi için hazırlıklara başladı. Bir dalış kulübüyle anlaşan Esen, Feyza Ünal'ı, dalış yapmak için Çınarcık ilçesi Koruköy beldesine götürdü. Çift dalgıç kıyafetlerini giyerek dalış yaparken, hayatlarının en unutulmaz anını da su altında yaşadı. Ünal'ın su altındayken, arkasındaki dalgıçlar tarafından açılan 'Feyza'm benimle evlenir misin?' pankartını gördüğü anda yaşadığı şaşkınlık su altı kamerasına yansıdı. Feyza Ünal'ın 'Evet' yanıtının ardından çift, dünyaevine girmek için ilk adımı atıp nişanlandı.

Feyza Ünal ile uzun süredir birlikte olduğunu ve evlilik teklifinin unutulmaz olmasını istediğini belirten Kenan Esen ise "Teklifimin özel ve Yalova'da tek olmasını istedim. Su altında evlilik teklifi fikri aklıma geldi ve bu şekilde teklifimi yaptım. Daha önce yapılmayan ve özel bir an olmasını istediğim evlilik teklifimi gerçekleştirdim. O anı kusursuz hayata geçirmek için çok çabaladım. Arkadaşlarımızın da yardımıyla harika bir evlilik teklifi oldu. Aldığım, 'Evet' cevabı ile dünyanın en mutlu insanı oldum" diye konuştu.