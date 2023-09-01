Yahyalı Belediyesi Sel Felaketinin Ardından Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Yahyalı Belediyesi ilçe merkezinde hafta başı meydan gelen sel felaketinin ardından başlattığı temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, çalışmaların 5 gündür devam ettiğini, selin getirdiği malzemeyi ilçe merkezinden temizlemek için can başla çalıştıklarını belirterek henüz temizliği yapılmayan mahallelerden sabırlı olmalarını istedi. Başkan Esat Öztürk; "Sel sonrası yaraları sarmaya çalışıyoruz. Selden etkilenmeyen hiçbir cadde ve sokağımız kalmadı. 5 gündür ekiplerimiz mahallelerde aralıksız çalışıyor. Ben desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İtfaiye Daire Başkanımıza, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne Yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri arayarak araç ekipman desteği teklif eden Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Selden merkezdeki 12 mahallemiz etkilendiği için vatandaşlarımızdan sabırla beklemelerini istirham ediyorum. Maalesef "Ol" deyince oldurmak Cenab-ı Allah'a mahsus. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bazı kurumların vermesi gereken hizmetleri de belediye olarak bir karşılamaya çalışıyoruz. Yakında Asfalt Üretim Tesisimiz devreye girecek. Yaptırdığımız Kamuoyu Araştırması sonucu insanlarımızın en çok rahatsız olduğu yol sorununu da en kısa zamanda çözmeye başlayacağız. Artık Yahyalı yok konforunda uçacak" diye konuştu. - KAYSERİ