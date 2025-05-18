Yağız Kayboldu, Seyfullah Kasımoğlu Arıyor

Yağız Kayboldu, Seyfullah Kasımoğlu Arıyor
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VAN'ın Erciş ilçesinde çiftçi Seyfullah Kasımoğlu, kaybolan atı Yağız'ı bulabilmek için cadde ve sokaklarda afişler asarak arayışlarını sürdürüyor. Atın kaybolmasının ardından Kasımoğlu, atı bulan kişiye ödül vereceğini duyurdu.

VAN'ın Erciş ilçesinde Seyfullah Kasımoğlu, kaybolan Yağız ismini verdiği atını, cadde ve sokaklarda duvarlara afişler asarak arıyor.

İlçenin Çelebibağ Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Seyfullah Kasımoğlu'nun, 3 gün önce evinin bahçesinde otlaması için bıraktığı Yağız adını verdiği atı kayboldu. Kasımoğlu'nun tüm aramaları sonuçsuz kaldı. Kasımoğlu, resimlerini cadde ve sokaklarda, duvar ve direklere astığı 50 bin TL değerindeki atını bulup getirene ödül vereceğini söyledi.

32 yıldır çiftçilik yapan Seyfullah Kasımoğlu, 2 yıl önce yeğeni için atı satın aldığını söyleyerek, "Atı 2 yıl önce yeğenim Ömer Han Kasımoğlu'na almıştık. Bahçede otlatmaya bıraktığımız 'Yağız' adını verdiğimiz atımız, 3 gündür kayıp ve aramadığımız yer kalmadı. Ben de çareyi atın resimleri ve telefon numaramı yazıp kayıp afişleri bastırdım. Bu afişleri mahallede bulunan duvar ve direklere yapıştırdım. Yeğenim Ömer çok üzülüyor. Yağız'ı bulup getirene ödül vereceğim" dedi.

'Yağız' adını verdiği atın resimlerine bakıp duygulanan Karakoyunlu Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Ömer Han Kasımoğlu, "Yağız'ı kaybettiğimizden beri uyuyamıyorum. Öyle ki okula bile gitmek içimden gelmiyor. 3 gündür bakmadığımız yer kalmadı. Ne olur atımı bulan veya gören varsa bize getirsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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