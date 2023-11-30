Vize Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesi Devam Ediyor
Vize Belediyesi tarafından yürütülen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında Belediye Başkanı Ercan Özalp, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek tebrik etti ve hediyeler takdim etti. Özalp, vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Kırklareli Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Üsküdarlı Nasreddin Hoca etkinliği düzenleneceği duyuruldu. Etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli oyunlar oynatılacak.
Vize Belediyesinin yürüttüğü "Hoş geldin bebek" projesi sürüyor.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.
Aileleri tebrik eden Özalp, hediye takdim etti.
Özalp, vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti.
Üsküdarlı Nasreddin Hoca etkinliği yapılacak
Kırklareli Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce Üsküdarlı Nasreddin Hoca etkinliği yapılacak.
Müftü Yusuf Eviş, yaptığı yazılı açıklamada, 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik Üsküdarlı Nasreddin Hoca etkinliğinin gerçekleştirileceğini belirtti.
Etkinliğin Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde 9 Aralık Cumartesi günü yapılacağını ifade eden Eviş, etkinlikte çocuklara yönelik halat çekme, çuval yarışı, deve - cüce, balon şişirme gibi oyunlar oynatılacağını kaydetti.