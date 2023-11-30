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Vize Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesi Devam Ediyor

30 Kasım 2023 13:55 Son Güncelleme: 13:56 Abone Ol

Vize Belediyesi tarafından yürütülen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında Belediye Başkanı Ercan Özalp, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek tebrik etti ve hediyeler takdim etti. Özalp, vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Kırklareli Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Üsküdarlı Nasreddin Hoca etkinliği düzenleneceği duyuruldu. Etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli oyunlar oynatılacak.