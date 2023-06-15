Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın öncülüğünde yürütülen Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi bünyesinde gerçekleştirilen Yaz Şenliği, toplumun incinebilir kesimini sosyal devlet şemsiyesi altında toplayarak unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlikte stant, sergi, atölye ve oyun alanları ziyaret edilerek yapılan sportif gösteriler izlendi. Balıkesir'deki çeşitli kurumların müzik toplulukları konserler verirken savaş uçakları da gösteri uçuşu yaptı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Bu şenlik büyük bir bayram' dedi.

Vali Hasan Şıldak : "Bu şenlik büyük bir bayram"

BALIKESİR - Vali Hasan Şıldak'ın öncülüğünde yürütülen projeler arasında toplumun incinebilir kesimini sosyal devlet şemsiyesi altında toplayan Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi bünyesinde gerçekleştirilen Yaz Şenliğinde yaşlısı, genci ve depremzemdesi unutulmaz bir gün yaşadı.

Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi içeriğinde düzenlenen Yaz Şenliğinde stant, sergi, atölye ve oyun alanları ziyaret edilerek yapılan sportif gösteriler izlendi. Etkinliklerde Balıkesir'deki çeşitli kurumların müzik toplulukları konserler verirken savaş uçakları da gösteri uçuşu yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın mini konseriyle başlayan etkinlikte daha sonra protokol konuşmaları yer aldı. Konuşmaların ardından Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler stant, sergi, atölye ve oyun alanlarını ziyaret ederek yapılan sportif gösterileri izledi. Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı müzik dinletisiyle başlarken öğrencilerin hazırladığı jimnastik, teakwondo gösterileriyle Türkiye Sakatlar Derneği Engelsiz Düşler Müzik Topluluğunun konseri yer aldı.

Etkinliğin açılışında yapılan konuşmalarda Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan belediye olarak gençlere ve çocuklara yönelik kültürel ve sportif etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da konuşmasında pandemi ve deprem felaketi dolayısıyla toplumun her kesiminin sıkıntılı günler yaşadıklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin ise yaz tatili boyunca gençlerin ve çocukların belediyeler tarafından düzenlenen kültürel ve sportif etkinliklere katılım çağrısında bulundu. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise düzenlenen şenlik hakkında bilgiler verdi.

Vali Hasan Şıldak: "Bu şenlik büyük bir bayram"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak etkinlikte yaptığı konuşmada etkinlikle ilgili bilgiler verdikten sonra, "Aramızda şehit ailelerimiz, gazilerimiz, çocuklarımız, özel insanlarımız, özel eğitim okulunda eğitim gören çocuklarımız var. Onların değerli velileri var. Aslında bu klasik anlamda düz manada bir şenlik değil. Özel insanlara uzanma şenliği. Özel insanlarımızla bütünleşme, toplumumuzun incinebilir kesimini kuşatma, kucaklama şenliği. Bu şenlik büyük bir bayram ve Balıkesir bunu kendi birliğiyle bütünlüğüyle, öz yapısıyla, kendine özgün yapısıyla başarıyor" diye konuştu. Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi içeriğinde düzenlenen Yaz Şenliğine Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra CHP Milletvekili Serkan Sarı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile şehit aileleri, gaziler, depremzede aileler, özel bireyler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.