Uşak'ta Damdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ın İlyaslı köyünde incir toplamak isteyen Dursun Kayhan (68), komşusuna ait kullanılmayan bir evin damına çıktı. Dengesini kaybeden Kayhan, beton zemine düştü. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak kentteki özel hastaneye kaldırılan Kayhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.