Uşak'ta çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın sonucunda ahır kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Avgan köyünde Mehmet Emin İncekaya'ya ait evin bahçesindeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvandan 1'i telef oldu, 4 büyükbaş hayvan da yangından etkilendi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, ahır kullanılamaz hale geldi.