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Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

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Sosyal medyada yayınladığı görüntülerde 'Zebani' olduğunu iddia eden ve yaptığı açıklamalarla herkesi hayrete düşüren Efe Beycan, tövbe edip Müslüman olmuştu. Kollarındaki dövmeleri sildirip umreye giden Efe Baykan'ın son hali herkesi şaşırttı.

Daha önce 'Zebani' olduğunu iddia eden, satanistlerin elçisi olduğunu söyleyen ve Cehennem yaşının 456 olduğu belirten Zebani Efe lakaplı Efe Beycan, geçtiğimiz yıllarda tövbe edip Müslüman olmuştu. Umre'ye bile giden Efe Beycan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Önceden pembe saçlarıyla bilinen Efe Beycan'ın o halinden eser kalmadı. Saçlarını yeniden boyatan dövmelerini sildiren Beycan saçı sakalını da uzattı. Şimdilerde daha normal videolar çeken Beycan'ın son haline "Olması gerektiği gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Efe Beycan'ın son hali;

Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Samimiysen Allah kabul etsin...

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Baktıki para İslam'da...

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

Benzerlerine de Allah cc hidayet nasip etsin amin.

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Haber YorumlarıKara_kalem:

ODA BAKTI PARA İSLMADA DÖN GİTSİN DEDİ SERMAYESİZ TİCARET ÜLKEDE BİNLERCE İMAM HACI BİLGE GÖRÜNEN TÜCCARLAR VAR ARTIK TV ÇIKMAYA GERRK YOK BİR KANAL OLUŞTUR CENNETE EV SAT BAKMIŞIN TAVAN YAPMIŞ VİDEO GELSİN PARALAR ALLAH İÇİN İMAN EDİN UZAK DURUM ŞİRKTEN GÖSTERİŞTEN KALBEN İMAN EDİN

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Para heykelde olanlardan iyidir barış , sizi putperestler sizi…

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Haber Yorumlarıvatandaş:

dayak cennet çıkma diye boşuna dememişler. iyi bir sopa kendine getirir.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Aklın yolu birdir. Bugün kafir gördükleriniz yarın sizden daha iyi bir müslüman olabilir o yüzden kafir de olsa iyi davranın

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

HAYATI OFSAYT BESBELLI !

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Haber YorumlarıNURULLAH AYDEMİR:

Altın kolye olmamış islamiyette erkeğin altın kolye takması caiz değildir.

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

ortası yok çocuğun !

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