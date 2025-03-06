Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde
Sosyal medyada yayınladığı görüntülerde 'Zebani' olduğunu iddia eden ve yaptığı açıklamalarla herkesi hayrete düşüren Efe Beycan, tövbe edip Müslüman olmuştu. Kollarındaki dövmeleri sildirip umreye giden Efe Baykan'ın son hali herkesi şaşırttı.
Daha önce 'Zebani' olduğunu iddia eden, satanistlerin elçisi olduğunu söyleyen ve Cehennem yaşının 456 olduğu belirten Zebani Efe lakaplı Efe Beycan, geçtiğimiz yıllarda tövbe edip Müslüman olmuştu. Umre'ye bile giden Efe Beycan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Önceden pembe saçlarıyla bilinen Efe Beycan'ın o halinden eser kalmadı. Saçlarını yeniden boyatan dövmelerini sildiren Beycan saçı sakalını da uzattı. Şimdilerde daha normal videolar çeken Beycan'ın son haline "Olması gerektiği gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte Efe Beycan'ın son hali;