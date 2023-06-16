Tokat'ta Olta İğnesi Yutan Leylek Kurtarıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde olta iğnesi yutan leylek, jandarma ekibince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Almus Baraj Gölü kıyısındaki devriye görevi sırasında yaralı bir leylek buldu.

Leyleğin, yuttuğu olta iğnesi nedeniyle yaralandığını belirleyen jandarma, iğneyi çıkartarak leyleği kurtardı.

Daha sonra veteriner kliniğine götürülen ve "Kiraz" adı verilen leylek, 5 gün süren tedavisinin ardından jandarma timlerince doğaya salındı.