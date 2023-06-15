Tokat'ta 450 Yaşında Olduğu Düşünülen Ceviz Ağacı Köyün Sembolü Oldu

Tokat'ın Beşören köyünde bulunan ve 450 yaşında olduğu düşünülen ceviz ağacı, köyün sembolü olarak görülüyor. Köylüler tarafından uzmanlar tarafından yaşının belirlendiği ağaç, geçmişte evlerin boyunu geçen dallara sahipmiş. Soğuk havalardan dolayı son 2 yıldır meyve veriminde azalma olsa da köy halkı tarafından büyük bir saygıyla korunuyor.

450 yaşında olduğu düşünülen ceviz ağacı köyün sembolü oldu

TOKAT - Tokat'ta 450 yaşında olduğu düşünülen ceviz ağacı, köyün sembolü olarak görülüyor.

Tokat'ın Merkez ilçesine bağlı Beşören köyünde bulunan ceviz ağacı yaşıyla dikkat çekiyor. Köylüler tarafından 450 yaşında olduğu iddia edilen ceviz ağacı, köy içerisinden geçen yolun üzerinde bulunuyor. Köylüler uzmanlar tarafından ceviz ağacının yaşının 450 olarak belirlendiğini belirtiler. Evlerin arasında kaybolmaya başlayan ceviz ağacının geçmişte dallarının bina boyunda olduğu söyleniyor. Köylüler tarafından adres belirtmek içinde kullanılan ceviz ağacı, köyün sembolü olarak görülüyor.

"Köyünde sembolü olarak görülüyor"

Davut Sansar, "Biz doğduğumuzdan bu zamana kadar bu ağaç burada duruyor. İstanbul'dan, İzmir'den kişiler geldi. Bu ağaçlar bir resim oluşturuyormuş, böyle bir resim var mı yok mu baktılar. Bir kaç firma gelip burada fizibilite çalışmaları yaptı. Çalışmalarının sonucunda 450 yıldan fazladır bu ağacın olduğunu söylediler. Bu büyüklükte yaşlı bir ağacın olduğunu dedelerimiz de söylüyordu. Her yıl meyve veriyordu ancak son 2 yıldır soğuk havalardan dolayı pek verimli değil. Sadece bu ceviz ağacı değil köyde bulunan bütün ceviz ağaçları bu durumu yaşıyor. Rakım olarak burası biraz yüksek olduğundan dolayı olabilir bu durumda. Ağacın bakımı budanmasını kendi yapıyor. Yıllardır burada yolda duruyor, köyünde sembolü olarak görülüyor" şeklinde konuştu.

"Eskiden bu ağacın dalları evlerin boyunu geçermiş"

Köy sakinlerinden Abdullah Sansar, geçmişte ağacın dallarının ev boyunda olduğunu belirterek "Ben kendimi bildiğimden itibaren bu ceviz ağacı burada bulunuyor. Ben hakkında çok şey bilmiyorum ancak 500 yıldır burada olduğunu biliyorum. Eskiden bu ağacın dalları evlerin boyunu geçermiş, büyüklerimiz bize öyle dedi" ifadelerini kullandı.