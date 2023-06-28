Tokat Başçiftlik Belediyesi Mezbahanede Kurban Kesim Hizmeti Sunuyor

Tokat Başçiftlik Belediyesi, mezbahanede vatandaşlara kurban kesim hizmeti sunmaktadır. Kurban sahipleri canlı olarak getirdikleri hayvanları kesilerek hisse sahiplerinin evlerine servis ile götürülmektedir. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, mezbahanenin bölgeye hizmet verdiğini ve çevre kirliliği sorununun çözüldüğünü belirtmiştir.

Tokat Başçiftlik Belediyesince mezbahanede vatandaşlara kurban kesim hizmeti veriliyor.

Kurban sahipleri tarafından canlı olarak getirilen hayvanlar kesilerek hisse sahiplerinin evlerine servisle götürülüyor.

Kurban sahipleri mezbahane yanında kurulan bekleme alanında sırasını bekliyor.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, 3 yıl önce hizmete açtıkları mezbahanenin bölgeye hizmet verdiğini dile getirerek, "Mezbahane yapılmadan önce her Kurban Bayramı'nda çevre kirliliği ve kötü koku oluşurken, mezbahanenin hizmete açılmasıyla bu sıkıntılardan da kurtulduk. Vatandaşlarımız bu hizmetten oldukça memnun." dedi.