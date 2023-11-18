Tekirdağ'da Limanda Römorkörde Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
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Tekirdağ'da limanda demirli römorkörde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
TEKİRDAĞ'da limanda demirli römorkörde çıkan yangında dumandan etkilenen F.K., hastaneye kaldırıldı.
Süleymanpaşa ilçesindeki Ceyport Limanı'nda demirli römorkörde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Römorkörden dumanların çıktığını gören liman çalışanlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, römorkörde çalışan F.K. baygın halde bulundu. Dumandan etkilendiği belirlenen F.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol atına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam