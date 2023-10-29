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Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında kortej oluşturuldu

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Tekirdağ'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında binlerce vatandaşın katıldığı kortej gerçekleştirildi. Korteje katılanlar Türk bayraklarıyla yürüdü.

TEKIRDAG'DA KORTEJ OLUŞTURULDU

Tekirdağ'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında akşam saatlerinde binlerce vatandaşın katıldığı kortej gerçekleştirildi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ın da bulunduğu korteje katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla  Süleymanpaşa ilçesinin Köprübaşı mevkisinde toplanıp, valilik önüne kadar  yürüdü. Kortejde mavi bereli askerler de Atatürk'ün büyük bir posterini ve Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe katılanlara yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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