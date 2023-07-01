Tekirdağ'da Bayram Sonu Yoğunluk

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki plajlarda bayramın son gününde de yoğunluk oluştu. Tatilciler plajları doldurdu ve jandarma tedbir aldı.

Tekirdağ'a gelen tatilciler, Kurban Bayramı'nın son gününde de plajları doldurdu. Süleymanpaşa ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Kumbağ Mahallesi'ndeki plajlarda, yoğunluk yaşandı. Jandarma, plajlarda tedbir alıp, devriye attı. Pansiyon ve otellerin dolduğu mahallenin nüfusu ise 150 bine ulaştı.