Tekirdağ'da Bayram Sonu Yoğunluk
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki plajlarda bayramın son gününde de yoğunluk oluştu. Tatilciler plajları doldurdu ve jandarma tedbir aldı.
Tekirdağ'a gelen tatilciler, Kurban Bayramı'nın son gününde de plajları doldurdu. Süleymanpaşa ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Kumbağ Mahallesi'ndeki plajlarda, yoğunluk yaşandı. Jandarma, plajlarda tedbir alıp, devriye attı. Pansiyon ve otellerin dolduğu mahallenin nüfusu ise 150 bine ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yalçın - Yaşam