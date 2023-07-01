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Tekirdağ'da Bayram Sonu Yoğunluk

Tekirdağ'da Bayram Sonu Yoğunluk

Yaşam Haberleri

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki plajlarda bayramın son gününde de yoğunluk oluştu. Tatilciler plajları doldurdu ve jandarma tedbir aldı.

-TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki plajlarda bayramın son gününde de yoğunluk oluştu.

Tekirdağ'a gelen tatilciler, Kurban Bayramı'nın son gününde de plajları doldurdu. Süleymanpaşa ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Kumbağ Mahallesi'ndeki plajlarda, yoğunluk yaşandı. Jandarma, plajlarda tedbir alıp, devriye attı. Pansiyon ve otellerin dolduğu mahallenin nüfusu ise 150 bine ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yalçın - Yaşam

Kurban Bayramı Jandarma Tekirdağ Yaşam Haberler

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