Taksiye Çarpan Otomobil Kapalı Markete Girdi, 1 Kişi Yaralandı

Bursa'da meydana gelen kazada, taksiye çarpan bir otomobil kapalı markete girdi ve içeride bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da taksiye çarptıktan sonra savrulup, kapalı markete giren otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Turgut Akkoyun'un kontrolünü yitirdiği 34 CJF 829 plakalı otomobil, Fuat Boranoğlu yönetimindeki 16 T 0633 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil, ardından yol kenarındaki kapalı markete girdi. Kazada yolcu koltuğundaki 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.