Süper Mavi Ay, Adıyaman'da Deprem Bölgesinde Görüntülendi

Yılın en büyük ve parlak Ay'ı "Süper Mavi Ay" deprem bölgesi Adıyaman'da, ağır hasarlı yapılar ve enkazlar ile görüntülendi.

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "Mavi Ay" kendisini bir kez daha gösterdi. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' 6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında bulunan ve binlerce vatandaşı enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Adıyaman'da, ağır hasarlı yapılar ve enkaz haline gelen binalarla görüntülendi. - ADIYAMAN