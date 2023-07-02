Süleymanpaşa'da 4. Karacakılavuz Keşkek Şenliği Başladı

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 4. Karacakılavuz Keşkek Şenliği başladı. Şenlikte keşkek ikram edilirken, yarışmalar, animasyon ve müzik dinletileri de gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, şenliğin önemine vurgu yaparak katılımcılara teşekkür etti. Şenlik, bu akşam sona erecek.

Süleymanpaşa ilçesinde "4. Karacakılavuz Keşkek Şenliği" başladı.

Süleymanpaşa Belediyesince Karacakılavuz Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte hazırlanan keşkek vatandaşlara ikram edildi.

Yöreye özgü ürünlerin sergilendiği şenlikte yarışmalar, animasyon ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, yaptığı konuşmada, Karacakılavuz Mahallesi'nin son derece önemli bir değere sahip olduğunu belirtti.

Şenliğin her yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiği ifade eden Uzunlar, şenliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Şenlik, bu akşam sona erecek.