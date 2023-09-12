Somali'de Geleneksel Yöntemle Susam Yağı Üretimi Devam Ediyor

Eski bir Somali geleneği olan, susam yağını hiçbir makine kullanmadan öğütme işlemi, geçerliliğini koruyor. Geleneksel yöntemde develerin kullanıldığı bu yöntem hala tercih ediliyor.

Eski bir Somali geleneği olan, susam yağını hiçbir makine kullanmadan öğütme işlemi, geçerliliğini koruyor.

Somalili Saalah Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel öğütme yönteminde develerin kullanıldığını anlatarak, bu yöntemin hala insanlar tarafından tercih edildiğini söyledi.

Geleneksel yöntemde develerin kullanımının önemli olduğunu belirten Ahmed, ahşap değirmene bağlanan develerin değirmen etrafında gözleri bağlı şekilde dönerek susamları sıktığını dile getirdi.

Ahmed, "Bu işi sadece deve yapmaz, aynı zamanda bilen bir kişinin de olması gerekiyor. Susamın öğütülmesinde rol oynayan araçlar ve havaneli önemli aletlerden." ifadesini kullandı.

Ahmed'in devamlı alıcılarından 64 yaşındaki Ömer Said, "Bu, atalarımızın kullandığını bildiğimiz bir yöntemdir. Makineden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Susam tohumlarını kuvvetlice değil yavaş yavaş öğütmek en iyisidir. Susamın tazeliği ve tadı o şekilde güzel olur." diye konuştu.