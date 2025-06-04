Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan 7 Yaşındaki Kız Yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Zeynep A., yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çocuk, tedavi için kuduz aşısı yapıldı.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Zeynep A., yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Zeynep A., 3 köpeğin saldırına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle küçük kız kurtarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeynep'in vücudunda 10 ısırık izi tespit edildi. Zeynep A., kuduz aşısı yapılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam