Sivas'ta Trafoda Çıkan Yangın Söndürüldü

Sivas'ın Gemerek ilçesinde tarımsal sulama amaçlı kullanılan bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Trafoda hasar oluştu, arazi sahibi elektrik akımına kapıldı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçede tarımsal sulama amaçlı arazide kullanılan bir trafoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü, trafoda hasar oluştu.

Arazi sahibi M.U'nun elektrik akımına kapıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.