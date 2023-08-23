Şırnak'ta tırın çarptığı otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Silopi merkeze bağlı Yolağzı köyü yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. V.A. yönetimindeki 73 AAG 620 plakalı tır, Cidu Kirun'un (76) kullandığı 51 ACN 131 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil tırla beraber 71 metre sürüklenirken, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar Cidu Kirun, Paulus Salman, Kösreli Köyü Muhtarı İliş Bektaş, ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Cidu Kirun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü V.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Cidu Kirun'un cenazesi otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞIRNAK