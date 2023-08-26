Sinop'ta Mahsur Kalan Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Selahattin Kuş'un kızılcık toplamaya gittiği ormanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye personeli Hüseyin Engin, Kuş'u halatlar yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kuş, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra Gerze Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Buruncuk köyünde yaşayan Selahattin Kuş'un, ormana kızılcık toplamaya gittiği ve engebeli arazide mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sarp araziden aşağı inen itfaiye personeli Hüseyin Engin, sırtına bağladığı Kuş'u halatlar yardımıyla mahsur kaldığı yerden yukarı çıkardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen Kuş, ilk müdahalenin ardından Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.