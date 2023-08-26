Sinop'ta Mahsur Kalan Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Selahattin Kuş'un kızılcık toplamaya gittiği ormanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye personeli Hüseyin Engin, Kuş'u halatlar yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kuş, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra Gerze Devlet Hastanesi'ne götürüldü.