Silivri'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Silivri'deki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan :

"Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor"

İSTANBUL - Silivri'deki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Silivri Kaymakamı Tolga Toğan incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Kaymakam Toğan "Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Silivri Büyükçavuşlu mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili inceleme yapmak üzere Silivri Kaymakamı Tolga Toğan olay yerine geldi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Toğan, "Bir orman yangını baş gösterdi. Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri, Silivri Belediyemizin ekipleri ve devletin tüm imkanları ile yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Helikopter ile havadan da müdahalemiz oldu. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.