Siirt'te otomobil şarampole devrildi: 6 ölü, 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve alev aldı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin ve yaralanan sürücünün kimliği belli oldu. Kazada yaralanan sürücünün Mehmet Yaşar, hayatını kaybedenlerin de eşi Aynur ile çocukları Rodi, Bahoz, Beritan, Cudi ve Viyan olduğu belirlendi. Mehmet Yaşar'ın, yaralı olarak kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.