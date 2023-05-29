Eskişehir'de yoğun sağanak yağışın ardından taşan dere sele neden oldu, yollar trafiğe kapandı. Seyitgazi sele teslim oldu

Seyitgazi sele teslim oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yoğun sağanak yağışın ardından taşan dere sele neden oldu, yollar trafiğe kapandı.

Seyitgazi'nin Kırka Mahallesi'nde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli sağanak yağışın ardından, Kırka Mahallesi ve çevresindeki mahallelerde su baskınları yaşandı. Kumluk Mevkii'nde bulunan Kumluk Deresi'nin taşmasıyla sel meydana geldi. Birçok vatandaşın zor durumda kaldığı yağışlar sonucu Kocayalak Mevkii'nde sel sularından dolayı yol kapan trafiğe kapandı.