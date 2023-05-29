Seyitgazi sele teslim oldu
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Eskişehir'de yoğun sağanak yağışın ardından taşan dere sele neden oldu, yollar trafiğe kapandı. Seyitgazi sele teslim oldu
Seyitgazi sele teslim oldu
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yoğun sağanak yağışın ardından taşan dere sele neden oldu, yollar trafiğe kapandı.
Seyitgazi'nin Kırka Mahallesi'nde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli sağanak yağışın ardından, Kırka Mahallesi ve çevresindeki mahallelerde su baskınları yaşandı. Kumluk Mevkii'nde bulunan Kumluk Deresi'nin taşmasıyla sel meydana geldi. Birçok vatandaşın zor durumda kaldığı yağışlar sonucu Kocayalak Mevkii'nde sel sularından dolayı yol kapan trafiğe kapandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Manaz - Yaşam