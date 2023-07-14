Serinlemek için girdiği derede kayboldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan şahsı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Özbağ köyü mevkisinde arkadaşlarıyla pikniğe giden E.Ö., serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan E.Ö.'nün arkadaşları durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Afad, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, komando timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan E.Ö.'yü arama çalışması başlatıldı.

Öte yandan Devrek Kaymakamı Ümit Altay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile AFAD Müdürü Ahmet Güngör olay yerine giderek çalışmaları yerinde inceledi.